جديد مغتصب طفلة المنوفية.. حبس المتهم احتياطياً

بعدما أثارت حادثة اعتداء شاب على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تحت تهديد السلاح بمحافظة المنوفية في مصر غضباً واسعاً، أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، بحبس المُتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

وذكرت النيابة العامة أنها استمعت إلى شهادة المجني عليها، والتي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكيناً في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسراً إلى مسكنه وتعديه عليها هناك.

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كما أقر المتهم خلال التحقيقات بتعديه على المجني عليها وهتك عرضها.

تحليل الأدلة

من جهة ثانية، أمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما لحق بها من إصابات جراء التعدي، وطلبت أخذ بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجني عليها.

وأشارت النيابة أن محققي النيابة كانوا بصدد إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، قبل أن تتبلغ النيابة بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجاً على ما فعله المتهم.

يشار إلى أن الحادثة أثارت غضباً واسعاً في المنطقة ما استدعى تدخل القوات الأمنية التي انتشرت في القرية لتهدئة غضب الأهالي، الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات على الجاني.