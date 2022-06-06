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بطل الإسكواش يصدم المصريين.. انضم لمنتخب دولة أخرى!

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اللاعب محمد الشوربجي
اللاعب محمد الشوربجي

بطل الإسكواش يصدم المصريين.. انضم لمنتخب دولة أخرى!

القاهرة - ريم الششتاوي

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أثار إعلان تمثيل بطل الإسكواش المصري محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا، لمنتخب إنجلترا بدلاً من مصر، غضباً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد أعلن اللاعب عبر منشور في صفحاته الرسمية خوضه البطولات في المرحلة المقبلة مع المنتخب الإنجليزي بدلاً من المنتخب المصري الذي مثله خلال البطولات السابقة، معبراً عن سعادته بذلك.

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وأضاف أنه متحمس لتمثيل إنجلترا، حيث عاش فيها أكثر من نصف حياته وتدرب على يد مدربين بريطانيين منذ كان في الـ 15 من عمره.

في المقابل، أدى هذا الإعلان إلى ردود فعل مختلفة، إذ أشار عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إلى أن مجلس الإدارة لا يعلم شيئا عن تجنيس الشوربجي بالجنسية البريطانية ليلعب باسم المملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاتحاد سيتواصل مع اللاعب والاتحاد الإنجليزي لمعرفة حقيقة الأمر، لافتاً إلى أن لوائح الاتحاد الدولي تسمح بتجنيس اللاعبين دون قيود.

فسخ التعاقد

من جهته، أعلن رئيس نادي هليوبوليس أن الإدارة أخطرت النشاط الرياضي فور علمها بخبر تجنيسه بفسخ التعاقد مباشرة.

وأوضح رئيس النادي أن "اللاعب لم يخطر النادي بأنه يفكر في اللعب باسم إنجلترا، وبالتالي لم نتواصل معه بعد معرفتنا بالقرار، ولكن اتخذنا قرارنا على الفور بفسخ التعاقد معه لأنه تصرف غير مسؤول".

لاعب الإسكواش العالمي محمد الشوربجي
لاعب الإسكواش العالمي محمد الشوربجي

وكان الشوربجي أوضح أنه جاء لإنجلترا منذ عام 2006 للدراسة، مشيرا إلى أنه سيقدم كل ما بوسعه لدولة دعمته لسنوات عديدة.

يذكر أن بطولة الجونة المفتوحة هي آخر بطولات الشوربجي البالغ 31 عاما كلاعب مصري، والتي أقيمت خلال الفترة من 27 مايو وحتى 3 يونيو الجاري، وحقق محمد الشوربجي العديد من الإنجازات باسم مصر 44 لقباً، على رأسها تحقيقه لقب بطولة العالم عام 2017.

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