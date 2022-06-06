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مذبحة عائلية.. مصري يقتل أباه وأشقاءه ويصيب أمه

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طلق ناري "تعبيرية"

مذبحة عائلية.. مصري يقتل أباه وأشقاءه ويصيب أمه

القاهرة - ريم الششتاوي

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شهدت محافظة قنا المصرية جريمة بشعة راح ضحيتها عائلة كاملة، بسبب خلاف على الميراث.

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فقد أقدم عامل على قتل والده وأشقائه الأربعة رمياً بالرصاص، بعد احتدام النقاش بينهم.

وأبلغ سكان قرية أبو مناع التابعة لمحافظة قنا عن عامل قام بإطلاق الأعيرة النارية على والده المسن وأخوته الأربعة ووالدته.

5 جثث ومصابة

وعند وصول الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة بالقرية، تأكدت من وجود 5 جثث، تعود للأب ع.أ البالغ من العمر 70 عاماً، وأبنائه الأربعة.

فيما قامت سيارة الإسعاف بنقل الأم المصابة بطلق ناري في ساقيها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هرب وقبض عليه

كما تمكنت السلطات من القبض على القاتل الذي هرب بعد ارتكاب جريمته.

إلى ذلك، حررت الجهات الأمنية محضراً بالواقعة، ثم أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات ما حدث.

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