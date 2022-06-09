وزير الرياضة المصري: درع صلاح مستنسخ لكن مش رخيص

بعد عاصفة الانتقادات والسخرية التي واجهتها السلطات الرياضية في مصر بشأن تكريم لاعب ليفربول والمنتخب محمد صلاح، جاء الرد من وزير الرياضة أشرف صبحي ليوضح بالتفصيل حقيقة ما جرى.

فقد أكد في مداخلة هاتفية مساء أمس عبر إحدى القنوات المحلية، أن التكريم جاء كخطوة دعم لصلاح بعد مشوار مميز مع الفريق الإنجليزي ليفربول هذا الموسم والذي توج خلاله بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة.

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درع كريستال مستنسخ

وقال إن التكريم معنوي من الاتحاد والدولة والجماهير، مشيراً إلى أن نجم المنتخب المصري قدم في طائرة خاصة، وعادة لا يتم التنسيق حول موعد عودته لينظم استقبال له.

كما أضاف أنه تواصل مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وأخبره أنه سينظم تكريماً معنوياً يوم المباراة، لافتاً إلى أن "التكريم معنوي، التكريم مش معناه منح أموال لمحمد صلاح، كونه مؤسسة اقتصادية مميزة ربنا يديله ويعينه."

وواصل وزير الرياضة حديثه ممازحاً حول الانتقادات المتعلقة بالدرع، وقال "لدينا مصنع لإنتاج مستنسخات فرعونية، حين يأتي إلينا ضيف مهم نكرمه بهذه المستنسخات!".

تعليقات ساخرة

إلى ذلك، تابع قائلا "التكريم كان عبارة عن درع مستنسخ في شكل كريستال، مش رخيص ومش بـ27 جنيهاً ده بآلاف الجنيهات".

وكان وزير الرياضة المصري، كرّم نجم ليفربول بقلادة فرعونية ودرع كريستال منقوش عليه عبارة "سنبقى دائما فخورين بك"، إلا أن الجماهير المصرية سخرت من هذا التكريم داخل استاد القاهرة الدولي..

فقد أشار العديد من رواد التواصل إلى أن تصميم الدرع مستنسخ من برنامج تلفزيوني، وأن الوشاح الأخضر الفسفوري رخيص لا يتعدى ثمنه 27 جنيها مصرياً.

يذكر أن المنتخب المصري حقق الفوز أمام غينيا بهدف نظيف في افتتاحية مباريات المنتخب بتصفيات أمم أفريقيا 2023، فيما يستعد المنتخب لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية والمقررة في مالاوي السادسة مساء اليوم الخميس.