بعد ساعات من محاولة الانتحار.. إعلامية مصرية تعلن انفصالها

بعد ساعات من محاولتها الانتحار، أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب رسميا الانفصال عن زوجها.

وقالت في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، فجر اليوم السبت: "تم رسميا الانفصال عن أ. رمضان حسني".

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وأضافت: "أرجو أن يحترم الزملاء الإعلاميون والصحافيون رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة (نصيب)".

كما طلبت من أصدقائها "أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم".

محاولة انتحار

وقبل هذا الإعلان بساعات، كشفت ياسمين الخطيب عن أنها حاولت الانتحار من خلال أخذ جرعة كبيرة من حبوب وصفها لها طبيبها النفسي.

وأوضحت التفاصيل في تدوينة قالت فيها: "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب "الزانكس" و"التربتيزول"، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي"، مضيفة "لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصبًا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها".

مرض نادر

كما تابعت: "لا أعاني من صدمة عاطفية أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص".

يشار إلى أن زواج ياسمين الخطيب من المنتج ورجل الأعمال رمضان حسني لم يستمر أكثر من 9 أشهر.