لوحات السيارات في مصر.. سباق إلكتروني لأعلى سعر

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام معينة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية.

ويعتبر مشروع موقع المزايدة على اللوحات المعدنية (لوحتك) من المشاريع القومية التي توجه إيراداتها لصندوق تحيا مصر، حيث يقوم المواطن بالمزايدة على أرقام لوحات معينة، وعند رسو المزاد لصالح المواطن يقوم الموقع بخصم قيمة المزاد من حساب المواطن البنكي ليتم إضافة القيمة إلى حساب صندوق تحيا مصر للمساهمة بطريقة غير مباشرة في دعم التنمية بمصر.

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شروط المزاد

وفي حالة رسو المزاد وعدم استكمال عملية الشراء لا يجوز استرجاع مبلغ التأمين ويؤول إلى صندوق تحيا مصر.

كما يتيح الموقع أيضاً للمواطنين تكوين لوحاتهم الخاصة بهم والتي يرغبون في شرائها لتعبر عنهم تحديدا.

وتجري المرور مزادات إلكترونية لبيع الأرقام عبر موقع "لوحتك دوت كوم" المخصص لبيع لوحاتها المعدنية المميزة وذلك لدعم صندوق تحيا مصر بموجب اتفاقية بين وزارة الداخلية والبنك المركزي، على أن ينتهي المزاد في الموعد المحدد لكل لوحة بالبيع لأعلى سعر، وتسدد القيمة خلال 3 أيام من انتهاء المزايدة.

يذكر أن عددا من الدول العربية تطبق نظام المزايدة على اللوحات المعدنية المرورية، مثل الإمارات العربية المتحدة التي تمنح حق تملك اللوحات المعدنية لمدة 5 سنوات ثم إعادة طرحها للمزايدة مرة أخرى.