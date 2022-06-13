مصر.. طبيبة وهمية وأدوية مغشوشة لعلاج السمنة

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الاثنين، بحبس خبيرة تغذية لمدة 3 شهور لزعمها أنها طبيبة متخصصة في أمراض السمنة، وعالجت المرضى بأدوية مغشوشة.

وعاقبت المحكمة دعاء بالحبس 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 100 ألف جنيه عما نسب إليها من اتهامات، وبتغريم متهم آخر يعمل معها مبلغ 20 ألف جنيه.

مادة اعلانية

وكانت المتهمة قد اعتادت الظهور عبر البرامج التلفزيونية وحساباتها وقناتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مدعية أنها طبيبة بشرية متخصصة في أمراض النحافة والسمنة وهو أمر مناف للحقيقة، كما زعمت قدرتها على تصنيع أدوية للتخسيس وروجت لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

وكشفت التحريات أن المتهمة ظهرت في العديد من البرامج الفضائية، وأعلنت خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، زاعمة أنها تقي من أضرار السمنة وتساعد على التخسيس بشكل سريع، مما قد يشكل خطورة على صحة المواطنين.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن المتهمة ليست حاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات كما زعمت، مشيرة إلى أنه بعد فحص هاتف مساعدها، وهو المتهم الثاني، تبين احتواؤه على آثار ودلائل لإدارة العمل اليومي لتحركات البيع وتوصيل الطلبات ومحادثات صوتية عن عمليات توصيل الطلبات والمنتجات ومجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر، لا يجوز الاتجار بها داخل مصر.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض قبل أسابيع على طبيب عرف بطبيب "الكركمين" بتهمة النصب وانتحال صفة طبيب وتقديم وصفات غير صحية على بعض القنوات الفضائية، كما ألقت القبض على صيدلي يقدم فيديوهات يزعم خلالها قدرته على تخليق تركيبات كيميائية وأدوية تخسيس، وعلاج نحافة.