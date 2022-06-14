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بيتي ولع فجأة.. هنيدي ينجو من حريق بمنزله وينشر الصور

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محمد هنيدي
الفنان المصري محمد هنيدي

بيتي ولع فجأة.. هنيدي ينجو من حريق بمنزله وينشر الصور

القاهرة- العربية.نت

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شغل الفنان المصري محمد هنيدي المصريين خلال الساعات الماضية، بعد نشره صوراً لاحتراق منزله بشكل مفاجئ، نتيجة ماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف.

وشارك الممثل الكوميدي الشهير متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي ببعض صور الحريق. وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر : الحمد لله.. بيتي ولع فجأة.. بس الحمد لله إن ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وإنها جت على قد كده ولحقناها بدري.

فيما أظهرت الصور أن الحريق انطلق على ما يبدو من جهاز التكييف

تفاصيل واقعة الحريق

كما أوضح هنيدي تفاصيل الواقعة، في تصريح لأحد المواقع المحلية قائلا "كنا قاعدين وفجأة لقينا دخان خارج من الغرفة لكن الحمد لله لحقناه بدري". وأضاف أن الحريق اشتعل عقب انفجار في تكييف الهواء، قائلا: " الحمد لله أنا والأسرة بخير ربنا نجانا".

ويتمتع الفنان بشعبية واسعة النطاق في مصر والعالم العربي، وكان آخر أعماله فيلم "الإنس والنمس".

يشار إلى أن حرائق المنازل تعد سبباً رئيسياً للوفيات وخسائر الممتلكات في جميع أنحاء البلاد.

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