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التحقيق مع مسؤول مصري ذهب لعمله بالجلباب

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أبو جلابية

التحقيق مع مسؤول مصري ذهب لعمله بالجلباب

القاهرة - العربية.نت 

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قررت السلطات المصرية إحالة مسؤول حكومي للتحقيق، بعد ذهابه لمقر عمله مرتديا الجلباب البلدي.

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وقرر محمد السيد عوض، رئيس مركز ومدينة دار السلام بسوهاج جنوب البلاد، إحالة مسؤول مكتب التضامن الاجتماعي بأولاد يحيى قبلي للتحقيق، وذلك بسبب ارتدائه الجلباب داخل العمل، ولسوء تعامله مع المواطنين والمسنين المتعاملين مع جهة عمله.

وكان رئيس المدينة قد قام بجولة مفاجئة لتفقد سير العمل بالوحدة، واكتشف ممارسة المسؤول الحكومي لعمله في مكتبه مرتديا الجلباب البلدي بالمخالفة للقوانين التي تلزم الموظفين بارتداء الزى الرسمي، وعلى الفور قرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.

وأكد رئيس مدينة دار السلام أنه لن يسمح بالتراخي في العمل أو التقصير في خدمة المواطنين متعهدا بإحالة كل من يخالف ذلك للتحقيق والإبعاد عن العمل.

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