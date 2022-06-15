السيسي: يجب تغليب لغة الحوار لحل النزاعات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تعمل بشكل متواصل على تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتحقيق نقلة نوعية في العلاقة بين الجانبين.

وشدد السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لمصر.

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كذلك، أشار الرئيس المصري إلى أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لاسيما على صعيد الطاقة، مشيراً إلى التوصل لاتفاق على إرساء دعائم شراكة استراتيجية في مجال الطاقة مع أوروبا.

لغة الحوار

إلى ذلك، قال إن المجتمع الدولي يمر بظرف دقيقة ويجب تغليب لغة الحوار لحل النزاعات، لافتاً إلى أنه بحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف أن بلاده توافقت مع الاتحاد الأوروبي على تنسيق الجهود الدولية لتخفيف تداعيات الأزمة الغذائية العالمية.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية التزام أوروبا القوي بالشراكة مع مصر.

وفي هذا السياق، أكدت وجوب إخراج مخزون الحبوب العالق في أوكرانيا عبر البحر الأسود، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوفر 100 مليون يورو لمصر لمواجهة أزمة الأسعار والغذاء.

تحول تكنولوجي

وأضافت أنه سيتم تخصيص 3 مليارات يورو لبرامج الزراعة والري في المنطقة، مشيرة إلى أن مصر ستكون على رأس هذا التحول التكنولوجي.

كما، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن على العالم التكاتف لإدارة أزمة الغذاء العالمية، وضرورة توسيع التعاون مع مصر على صعيد الطاقة.

وأوضحت أن هجوم روسيا على أوكرانيا أجبر الاتحاد الأوروبي على تنويع مصادر الطاقة، لافتة إلى أن مصر شريك موثوق على صعيد الطاقة والغاز.

فيما أكدت دعم تحول مصر إلى مقر إقليمي لتداول الطاقة، مشيرة إلى إمكانية أن تصبح مصر نموذجا على صعيد الطاقة النظيفة.

يذكر أن مصر وإسرائيل والمفوضية الأوروبية وقعوا اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.

وتسعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.