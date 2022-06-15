.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عجل يثير دهشة المصريين.. ولد بـ3 عيون وفكين ولسانين

  • الخط

عجل يثير دهشة المصريين.. ولد بـ3 عيون وفكين ولسانين

هيئة الطب البيطري تجري دراسة لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الحالة النادرة

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في واقعة نادرة، شهدت إحدى قرى مصر ولادة عجل بـ3 عيون وفكين ولسانين وأذنين ومخ واحد، الأمر الذي أصاب أهالي القرية بالذهول.

وأوضح أهالي قرية الرجبية بدائرة مركز السنطة في محافظة الغربية أن الغريب في الأمر أن العجل ولد برأس واحدة وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة أسبوع، حيث يواجه صعوبة في البلع لوجود لسانين.

حيوان غريب يثير الذعر في مصر.. ومخاوف من خطورته مصر حيوان غريب يثير الذعر في مصر.. ومخاوف من خطورته

فيما أكدت مصادر في الطب البيطري بالغربية أن هذه الحالة تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين.

كما أشارت إلى أن البقرة الأم لا تعاني من أي عيوب خلقية، مضيفة أنه يجري حالياً دراسة الأسباب الحقيقية لهذه الحالة من أجل تسجيلها علمياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا: العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا "عمل متهور" روسيا: العملية العسكرية التركية المحتملة في سوريا "عمل متهور"
اكتشف المزيد