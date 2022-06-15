عجل يثير دهشة المصريين.. ولد بـ3 عيون وفكين ولسانين
هيئة الطب البيطري تجري دراسة لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الحالة النادرة
في واقعة نادرة، شهدت إحدى قرى مصر ولادة عجل بـ3 عيون وفكين ولسانين وأذنين ومخ واحد، الأمر الذي أصاب أهالي القرية بالذهول.
وأوضح أهالي قرية الرجبية بدائرة مركز السنطة في محافظة الغربية أن الغريب في الأمر أن العجل ولد برأس واحدة وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة أسبوع، حيث يواجه صعوبة في البلع لوجود لسانين.
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فيما أكدت مصادر في الطب البيطري بالغربية أن هذه الحالة تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين.
كما أشارت إلى أن البقرة الأم لا تعاني من أي عيوب خلقية، مضيفة أنه يجري حالياً دراسة الأسباب الحقيقية لهذه الحالة من أجل تسجيلها علمياً.
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