 فيديو لمذيعة مصرية تتعرض للسحل والضرب من مديرها

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء مدير بالإذاعة على مذيعة بالضرب.
ووثقت المذيعة الواقعة التي حدثت في ردهات مبنى الإذاعة بالفيديو ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الهيئة إنه انتشر على مواقع التواصل فيديو يظهر تعرض إحدى المذيعات بإذاعة وسط الدلتا التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية للإهانة والتعدي بالأيدي والضرب من قبل مديرها التنفيذي بذات الإذاعة.
تحقيق عاجل
بدوره، أصدر رئيس الهيئة تعليماته لرئيس الإذاعة محمد نوار بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وإفادته بنتيجة التحقيق والإجراء ضد المخطئ.
وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر تعرض المذيعة في الإذاعة المصرية أماني الصباح، للسب والضرب من جانب مدير إدارة إذاعة وسط الدلتا هاني محمد عماشة.
طلبت حقوقها.. فضربها
جاء الاعتداء على المذيعة بعد مطالبتها بحقوقها، وتأخر صرف مستحقاتهم المالية حيث حدثت مشادة كلامية تطورت لاعتداء عليها بالضرب والسحل من جانب مديرها.
وأعلنت المذيعة إصابتها بإصابات في الوجه والقدم مؤكدة رفضها التام لأي محاولات للصلح والتنازل.
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