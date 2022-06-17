السيسي: روسيا شريك مهم لمصر في كافة المجالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن روسيا شريك مهم لمصر في شتى المجالات، وأن العلاقات بين البلدين متميزة.

وقال خلال كلمه له اليوم الجمعة أمام منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن مصر وروسيا تنفذان مشروعات كبيرة وطموحة تخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية من المشاريع الهامة للتعاون مع روسيا.

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وأعرب الرئيس المصري عن أمله في إيجاد حلول فعالة للأزمة الاقتصادية في العالم، مؤكدا أن جائحة كورونا كلفت الدول خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وتحدث الرئيس المصري عن بلاده وقال إن مصر عبرت الأزمات ونجحت بالاستثمار في الإنسان، كما هيأت المناخ الملائم للاستثمار، وأصبحت تحتل المركز الأول في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار في إفريقيا ووفرت فرصا ضخمة للشركات الأجنبية.

وتوقع السيسي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، موضحاً أن مصر شهدت خلال العقد الماضي أحداثًا استثنائية كان لها أثر بالغ على اقتصادها.

وأعلن أن حكومته تستهدف زيادة المساحة الزراعية في البلاد بنحو 2 مليون فدان، خاصة أن التطورات الأخيرة في العالم أدت إلى عدم انتظام سلاسل الإمداد.