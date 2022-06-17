انهيار بناية من 5 أدوار بالقاهرة.. وسقوط جزئي لعقارين مجاورين

انهار عقار مكون من 5 أدوار في العاصمة المصرية القاهرة، كائن بـ1 حارة حسين شاهين من طور سيناء بحي الوايلي، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقد تسبب العقار المنهار فى انهيار جزئي بعقارين مجاورين له، حيث سقط أحد الحوائط الحاملة لعقار ملاصق له مكون من 4 أدوار ذات حوائط حاملة، كما سقط حائط من عقار آخر خلف العقار المنهار، وتم إخلاؤهما لحين فحصهما من اللجنة الهندسية التي شكلها المحافظ، والتأكد من عدم تأثير ذلك على السلامة الإنشائية.

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وتلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.

ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للبحث عن أسرة مكونة من 6 أفراد أسفل ركام المنزل المنهار لانتشالهم، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة الحادث.

ويوجد عدد كبير من العقارات ذات الطراز المعماري بالمنطقة أغلبها مقامة على حوائط حاملة ومنها العقار المنهار.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وعقب وقوع الانهيار فجر اليوم، انتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار للإشراف على عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا، مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث (الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز) وقيادات المحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و5 طوابق وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاء احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.