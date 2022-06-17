شقيق عادل إمام يرد على تسريب نجلاء فتحي: لا نصدق أن يصدر منها ذلك

أكد المنتج السينمائي عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، أن التسريب الصوتي للفنانة نجلاء فتحي ضد الزعيم لا نصدق أن يكون صدر منها.

وقال في تصريحات لـ"العربية نت" إن العلاقة بين الزعيم ونجلاء فتحي طيبة وممتدة منذ عشرات السنين، وكذلك بين أسرتيهما، حيث شقا طريقهما الفني معاً وفي توقيت متزامن حتى وصلا إلى ما وصلا إليه من شهرة ونجومية، مؤكدا أنه لا يعلم حقيقة التسريب، ولا متى تم نشره ولا متى جرى الاتصال الذي حوى مضمونه.

مادة اعلانية

وأضاف قائلا: "من المؤكد أن هناك لبسا في الموضوع وشيئا غير طبيعي، مشيرا إلى أنه يعتقد أن فنانة كبيرة مثل نجلاء فتحي لا يمكن أن يصدر منها مثل هذا الكلام وتلك التصريحات".

وتابع أن العائلة لم توكل محاميا لرفع دعوى قضائية ضد الفنانة الكبيرة، ولا يمكن أن تنجر وراء السوشيال ميديا، مضيفا بالقول "نحن أسرة فنية واحدة ولو كان هناك اختلاف أو خلاف فيمكن حله في إطار العلاقة الأسرية والفنية والود والتفاهم".

وأوضح أن الشائعات تحاصر الفنان الكبير وطالت صحته ومرضه، وقبل أيام راجت شائعة كبيرة بوجود حريق في منزله، وتبين لاحقا أن الحريق في مخزن للأخشاب بالقرب من منزل الزعيم.

وكان تسجيل صوتي منسوب للفنانة المصرية نجلاء فتحي تهاجم فيه عادل إمام قد تسبب في جدل كبير وبلبلة، خاصة أن نجلاء فتحي مختفية منذ سنوات، فيما تحاصر عادل إمام شائعات المرض منذ أشهر.

التسجيل الصوتي نشره الصحافي المصري خالد فرج، وتحدثت فيه نجلاء فتحي عن محاربة عادل إمام للجماعات الإسلامية في الماضي والحاضر، كما تحدثت عن علاقته بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك، مع اعتراضها على ما كان يقوم به عادل إمام على الرغم من محبة الشعب المصري له.

وجاءت في التسريبات المنسوبة للفنانة نجلاء فتحي حول الفنان الكبير عادل إمام: "عادل إمام اللي عمله الشعب.. اللي عمله الجماهير.. يعني يا عادل إمام اللي عملك الشعب.. واللي على أجرك لملايين هو الشعب".

وتضمنت التسريبات أيضا ما مضمونه "أعماله كلها فساد لمحبة الفساد، بيطلع الفاسد في النهاية هو الرابح.. 40 سنة وأنت بتشرب الناس الكلام ده".

وكشفت "العربية.نت" تفاصيل التسجيل حيث كان خاصا بحوار صحافي لمجلة الكواكب المصرية، وهو الحوار الذي تم قبل سنوات عدة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكانت نجلاء فتحي تتحدث عن رأيها في عدد من الفنانين وموقفهم من الثورة في ذلك التوقيت.

يذكر أن شائعات انتشرت قبل أيام كالنار في الهشيم، تزعم تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام، وأكد المنتج السينمائي، عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة الزعيم إشاعات كاذبة لا أساس لصحتها.

ونفى في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، كل ما تردد حول خطورة مرضه أو خضوعه لمراحل علاجية، قائلا إن الشائعات حول صحة الزعيم لا تتوقف وأصبحت مزعجة وتثير القلق لدى عشاقه.

كذلك شدد على انزعاج العائلة الكبير من انتشار تلك الأخبار المغلوطة، موضحاً أنها باتت تؤثر على محبي الفنان القدير.

وأتى توضيح إمام بعدما انتشرت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل ساعات، نسبت إلى شقيق الزعيم، زعمت أن الفنان يمر بأزمة صحية خطرة.

وذكرت: "النجم الكبير سناً ومكانةً.. الزعيم عادل إمام دخل مرحلة صعبة في مرضه ويحتاج الدعاء".