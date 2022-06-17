فيديو.. القبض على إخواني خلال بث مباشر بأميركا

ألقت الشرطة الأميركية القبض على ناشط إخواني هارب خلال بث مباشر كان يقوم به ويحرض فيه ضد مصر والسلطات المصرية من مدينة نيويورك.

ونشرت حسابات إخوانية لقطات مصورة من عملية القبض على الإخواني بهجت صابر الذي يقيم في مدينة نيويورك حين كان يقوم ببث مباشر من أحد الشوارع عبر صفحته على موقع "فيسبوك" ويحرض ضد مصر.

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وتصادف مرور سيدة مصرية خلال بث صابر المباشر وأزعجها ما كان يقوله ضد بلادها وانتقدته فنشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها الناشط الإخواني بالتعدي اللفظي عليها، حيث انهال عليها بالسباب والشتائم والألفاظ الخارجة.

حينها اتصلت السيدة المصرية بالشرطة الأميركية التي انتقلت لمكان البلاغ على الفور وأوقفت البث المباشر وألقت القبض على صابر الذي أخذ يردد عبارات عن "الحريات" وأنه "في بلاد الحريات" وأنه يقيم هنا "ليحمي أميركا".

ودخل صابر في نوبة غضب شديدة خاصةً بعد أن واجهته شرطة نيويورك باتهامات أخرى بالتحرش بعدد من النساء.

وقد لاقى فيديو القبض عليه تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر بهجت صابر أحد أذرع "الكتائب الإلكترونية" لجماعة الإخوان، ويتولى بث فيديوهات للتحريض ضد الدولة المصرية والجيش والشرطة. وسبق أن استغل انتشار وظهور فيروس كورونا فطالب من المصابين من عناصر الإخوان بالاختلاط بالآخرين، كما حثهم على الذهاب إلى مراكز الشرطة لإصابة رجال الشرطة بالعدوى.