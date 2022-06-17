محكمة مصرية تنظر دعوى سب شاب ضد نجم مانشستر يونايتد

نظرت محكمة مصرية مساء الخميس دعوى قضائية تقدم بها محام مصري يتهم فيها شابا مصريا بالسب والقذف والإساءة بحق راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم محام بدعوى اتهم فيها الشاب باستخدام عبارات مسيئة وعنصرية عبر منشور على إحدى الصفحات الرسمية الخاصة باللاعب.

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وتقدم محامي الطالب، الخميس، بدفوع في القضية، أكد فيها أن الطالب لم يقصد الإساءة للاعب، لكنه انتقد أداءه في إحدى المباريات، موضحا أن اللاعب كتب عبارات حول إهدار اللعب لبعض الفرص المحققة، وسرعان ما حذفها.

وقال السيد سلامة، محامي الطالب المصري، لـ" العربية.نت"، إن الشاب، وهو طالب في الفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي من محبي فريق مانشستر يونايتد، وانتقد أداء اللاعب في تعليق عبر صفحته الرسمية ليفاجأ بأن اللاعب قرر مقاضاته من خلال محام مصري.

وفي تعليقه على الواقعة اندهش القاضي وتساءل: هل لدى لاعب بحجم وقيمة راشفورد الوقت ليتابع صفحته الرسمية وكذلك تعليقات المتابعين؟ ليخبره محامي اللاعب أن شركة علاقات عامة تدير حساب اللاعب، هي من تتابع وتتولى المسؤولية، وأن اللاعب وصله التعليق، وقرأه، وكان محبطا للغاية، ورد عليه بنفسه، وطلب مقاضاة الشاب المصري.

وقرر القاضي تأجيل نظر القضية إلى جلسة 7 يوليو المقبل للإطلاع واستكمال المرافعة.

وكان أحمد خالد يحيى، مسؤول رابطة مشجعي مانشستر يونايتد الرسمية في مصر، قد أكد من قبل لـ" العربية.نت" أن اللاعب ووكيله لا يعلمان شيئا عن الموضوع ولا عن عبارات السب ولا تفاصيل ما حدث بعد ذلك.

وأوضح أن النادي وجه الشركات التي ترعى حسابات اللاعبين بالإبلاغ عن أي رسالة قد تظهر على أنها إهانة للاعبين أو تحمل أي كلمات عنصرية، بعد وصول موجة من العبارات المسيئة والانتقادات العنصرية إلى أسر اللاعبين وزوجاتهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف مسؤول الرابطة أن انتقاد الشاب لم يحمل عبارات عنصرية كما ذكر المحامي، بل كان انتقادا من قبل مشجع غاضب من مستوى بعض اللاعبين مثل هاري مجواير، وليندلوف، مشيرا إلى أن الشركات التي ترعى الحسابات قامت بتوكيل محامين يتولون رفع الدعاوى القضائية.