بعد 26 عاماً من اعتزالها.. شاهد كيف أصبحت نورا شقيقة بوسي

بعد احتفال عائلي بمناسبة عيد ميلادها، نشرت مي نور الشريف صورا لها مع والدتها بوسي وشقيقتها سارة وخالتها نورا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ68.

وعلقت مي نور الشريف على الصورة مغردة "حبايبى برج الجوزاء خالتي نورا و سارة أختي حبيبتي ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا".

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وانتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً بالفنانة نورا المعتزلة منذ 26 عاماً.

#مى_نور_الشريف تنشر صور لها مع عائلتها احتفالا بعيد ميلاد خالتها نورا وأختها سارة معلقة : حبايبى برج الجوزاء خالتى نورا و سارة أختى حبيبتى ربنا يسعد قلبكوا و يحفظكوا لينا منورين حياتنا .. pic.twitter.com/7XV66h6IKv — مبتدا (@Mobtada) June 19, 2022

اعتزلت عام 1996

وسبق لنورا الزواج من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، كما سبق لها الزواج من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها التمثيل، لكنهما تطلقا في عام 1998.

ولاعتزال الفنانة القديرة وارتدائها الحجاب قصة مثيرة روتها الفنانة عفاف شعيب خلال حوار سابق مع صحيفة محلية، كاشفة أن نورا قررت الاعتزال في منزلها بعد سماع آية قرآنية.

وقالت: "من يصدق أن نورا اعتزلت وارتدت الحجاب في بيتي؟ نعم داخل شقتي.. ومن قبل أن أعلن أنا اعتزالي بعدة شهور".

يشار إلى أن نورا من مواليد القاهرة حاصلة على بكالوريوس تجارة واعتزلت التمثيل في عام 1996.