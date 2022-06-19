ترحيب بقمة الرياض.. السيسي يستقبل ملكي الأردن والبحرين

بدأت أعمال قمة شرم الشيخ، الأحد، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستقبلاً العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ورحّب أطراق القمة الثلاثية بالمشاركة في قمة الرياض لدول الخليج والعراق والولايات المتحدة.

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كما أجروا مباحثات على هامش القمة في شرم الشيخ.

جاء ذلك بعدما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، بأن الرئيس المصري استقبل الضيوف اليوم في مدينة شرم الشيخ لبدء أعمال القمة.

في حين نقلت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله الثاني، ومعه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، كانا وصلا الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث كان في استقبالهما بمطار شرم الشيخ الدولي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

تنسيق وتشاور

وتأتي قمة شرم الشيخ في إطار حرص الرئيس المصري والعاهل البحريني وملك الأردن على مواصلة التنسيق والتشاور خصوصا في ظل هذا التوقيت الهام.

كما جاءت زيارة العاهل البحريني وملك الأردن لمصر ضمن الحراك الدولي المتواصل والذي تشهده المنطقة لتنسيق المواقف والجهود بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.

بايدن في السعودية قريباً

وتأتي أيضاً متزامنة مع زيارة قريبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة ستصادف يومي 15 و16 يوليو/تموز المقبل.

ومن المقرر أن يبحث بايدن في السعودية موضوعات ذات صلة بأزمة الطاقة والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأزمة اليمن وأيضا الملف النووي الإيراني والأمن السيبراني والأمن الغذائي.