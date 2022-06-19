نجم مانشستر يقاضي طالباً مصرياً.. تفاصيل قضية ولا أغرب

عادت قصة الطالب المصري المتهم بشتم نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد إلى الواجهة مجدداً بعدما كشفت تفاصيل جديدة بالقضية التي وصفت بالأكثر غرابة.

فقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بإرسال راشفورد 10 محامين إلى مصر لمقاضاة الطالب المصري، وفق ما كشف محاميه.

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تنمر وسب وعنصرية

وأوضح سيد سلامة، محامي الطالب محمد عصام الذي يعيش في منطقة الشرقية، تفاصيل القضية وكيف بدأت في حوار تلفزيوني مع قناة محلية، أمس السبت، قائلا " إنهم فوجئوا بالشكوى المقدمة من وكلاء راشفورد في نيابة منطقة أبو حماد"، والتي شملت التنمر والسب والقذف والعنصرية.

كما أضاف أن "النيابة انزعجت من الأمر وحققت بالشكوى تحقيقا قضائيا، وأرسلت للجان المعنية لكن الكل أجمع على أنه لم تكن هناك جريمة بالمرة فانتهت القضية بالحفظ".

تأجيل الجلسة

إلا أنه لفت إلى أن وكلاء نجم مانشستر تظلموا للنائب العام وأقاموا جنحة مباشرة أمام المحكمة، مشيراً إلى أن محاميه اعترضوا على مرافعته فيما أجلت المحكمة الدعوى للشهر المقبل.

وختم كلامه مؤكداً أن هناك إصرارا شديدا من محامي راشفورد على حبس الشاب ومقاضاته، مشدداً على أن حساباته على فيسبوك وإنستغرام أكدت براءته، متهماً "شركات دعاية" بالوقوف وراء الأمر لكي تستفيد مادياً.

من جهته، كشف محمد عصام مفاجأة في منشور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك".

"نحن أمام القانون سواء"

فقد أكد أنه لن يترك حقه في تلك القضية، بسبب الضغط النفسي الذي عاناه، لاسيما أن القضية تزامنت مع أثناء فترة امتحاناته. وقال: "أنا وماركوس راشفورد أمام القانون سواء، وهذا شيء يشرفني من كل قلبي".

كما أضاف أنه تواصل مع اللاعب الشهير عن طريق أشخاص في بريطانيا، أكدوا له أنه لا يعلم شيئا عن القضية، ولا يُدير حسابه الشخصي، بل شركة هي المسؤولة عن كافة حساباته. وقال:" "أثق في الله وفي القضاء المصري".

يذكر أن حادثة الشتم المتهم بها الطالب حدثت عبر تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمت فيه عبارات مسيئة على منشور خاص في إحدى الصفحات الرسمية للاعب.

إذ اتهمت الدعوى القضائية الشاب بتوجيه عبارات مسيئة حملت طابع العنصرية ضد راشفورد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر يجرمه القانون.