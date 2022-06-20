بـ 40 مليون دولار.. أغلى شقة في مصر تشعل مواقع التواصل
رواد مواقع التواصل أعادوا تداول إعلان البيع رغم أنها غير معروضة حالياً
خلال الأيام القليلة الماضية، شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير تدوينة إعادة طرح أغلى شقه في مصر للبيع مجدداً بمبلغ 750 مليون جنيه أي ما يعادل 40 مليون دولار.
وتصدرت شقة "الفورسيزون" الواقعة بمنطقة غاردن سيتي بالقاهرة العديد من منصات التواصل الاجتماعي، واحتلت قائمة الترند على موقع تويتر، باعتبارها "شقة لقطة" تطل على النيل مباشرة، وسيطرت السخرية على أغلب تعليقات المتفاعلين مع التغريدات التي روجت لها.
وظهر المنشور مجددا لأول مرة على فيسبوك هذا الشهر في 13 يونيو الجاري، وجاءت صياغة الإعلان بالطريقة التالية: "شقة لقطة للبيع في القاهرة تطل على النيل مباشرة بسعر 40 مليون دولار، السعر بالمصري: 74835200.00 جنيه مصري فقط لا غير".
فيما حصدت التدوينات الخاصة بالشقة حوالي مليون ونصف المليون تفاعل خلال هذا الأسبوع.
وتبلغ مساحة الشقة محل الجدل 1600 متر، ويوجد بها حمام سباحة، وتحتوي على كاميرات، وتطل على النيل والأهرامات وحديقة الحيوان.
شقة لقطة للبيع في القاهرة بتطل على النيل مباشرة— mona aziz (@Nono3ziz1) June 15, 2022
سعر الشقة : 40 مليون دولار
السعر بالمصري : 74835200.00 جنيه مصري فقط لا غير pic.twitter.com/k9897JaXhg
الشقة غير مطروحة للبيع
من جانبه، أكد مصدر بشركة التسوق العقاري" mib real estate solutions"، التي أعلن عن بيع الشقة للمرة الأولي في مارس 2018، لوسائل إعلام محلية أن الشقة ليست مطروحة للبيع، موضحا أن "إعادة نشر الإعلان شغل سوشيال ميديا لحسابات تريد زيادة التفاعل، وليس له علاقة بإعادة طرح الشقة للبيع مجددا.
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