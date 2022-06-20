رفضت الزواج منه.. طالب مصري يذبح زميلته أمام بوابة الجامعة

في جريمة بشعة موثقة بالفيديو، وترفض العربية.نت نشره، لقسوة المشاهد، أقدم طالب مصري على ذبح زميلته أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة شمال القاهرة لرفضها الارتباط به.
فقد فوجئ المارة بالطالب وهو يقوم بذبح زميلته أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.
وتبين من التحقيقات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين الطالب ويدعى م.ع وزميلته في كلية الآداب وتدعى ن.أ، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطالب بذبح زميلته من رقبتها وسقوطها جثة هامدة على الفور.
وكشفت التحقيقات أن الطالب ارتبط بقصة حب مع زميلته التي تقيم في مدينة المحلة بمحافظة الغربية وتدرس بجامعة المنصورة وعندما صارحها بحبه ورغبته في الارتباط بها رفضت طلبه، ولذلك انتظر قدومها للجامعة واستوقفها وسألها عن سبب رفضها الارتباط به.
فيما قال شهود عيان إن الطالبة نهرت سلوك زميلها وطالبته بعدم التعرض لها وبعدها نشبت مشاجرة تطورت لاشتباك انتهى بقيام الطالب بذبح زميلته.
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