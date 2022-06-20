مصري يقضم أذن زوجته.. ويسدد لها 20 طعنة

في واقعة مثيرة للدهشة والصدمة، تعرضت سيدة مصرية للطعن بـ20 طعنة، وقضم أذنها من جانب زوجها إثر خلافات بينهما على نفقات المنزل.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغا من إحدى السيدات وتعمل "كوافيرة" بتعرضها للاعتداء والطعن من زوجها، عامل ومقيم بمنطقة حلوان، بسكين حيث سدد لها 20 طعنة متفرقة بجسدها، كما قطع إحدى أذنيها.

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وكشف التقرير الطبي أن الزوجة و تدعى رنين عزت حامد، وتبلغ من العمر 24 سنة، مصابة بجروح قطعية في الوجه بالأذن والفم، وطعنات بالصدر والبطن، وجروح سطحية بالكتف والأذرع، فيما أظهرت التحقيقات أن سبب الواقعة نشوب خلاف بين الزوجين حول نفقات المنزل.

بدأ الأمر بمشادة كلامية وتطور لمشاجرة استل على إثرها الزوج سكينا من المطبخ وانهال على زوجته طعنا في كافة أنحاء جسدها ثم قضم أذنها وقطع أجزاء منها.

أخطرت النيابة العامة بالواقعة، وباشرت تحقيقاتها.