"كنز ثمين"... ضاع من مكتب وزير مصري ووصل لمقهى

بعد نصف قرن على فقدانها، نجحت وزارة الثقافة المصرية في استعادة لوحة "من وحي فنارات البحر الأحمر" للفنان التشكيلي المصري العالمي عبد الهادي الجزار ويعود تاريخها لعام 1964.

كنز في مقهى

قصة العثور على هذا الكنز الثمين بدأت في أحد المقاهي المصرية، بعد أن اكتشفها صاحب المقهى بالصدفة في مخزن خاص بوالده وقرر استخدامها لتزيين المقهى، لكن أحد رواد المقهى تعرف عليها وعرض شراءها مقابل 53 ألف دولار.

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وفور انتشار القصة أصدر قطاع الفنون التشكيلية بمصر بيانا تحذيريا من التعامل بهذه اللوحة باعتبارها من مقتنيات الدولة.

اختفى من مكتب الوزير

من جهته، أوضح قطاع الفنون التشكيلية أن العمل الفني أعير عام 1971 من متحف الفن الحديث إلى مكتب وزير الثقافة واختفى منذ ذلك الوقت.

فيما من المقرر أن تعود هذه اللوحة للعرض في متحف الفن الحديث بعد أن تخضع للترميم أولاً، رغم أن حالتها ممتازة للغاية وتم التأكد من أنها أصلية.