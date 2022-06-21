أبو هشيمة لـ"العربية": بدأت من الصفر ومغرم بالنجاح

أكد رجل الأعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة، أنه بدأ مشواره من الصفر ولم يكن يمتلك حتى 100 ألف جنيه، واصفاً نفسه بأنه إنسان مغامر.

وقال أبو هشيمة في حديثه لبرنامج "تفاعلكم" على شاشة العربية، إنه يحب التحدي، ولذلك ترك عمله في البنك في بداية حياته ليبدأ عمله الخاص، مؤكداً أن عائلته كانت لا تمتلك الأموال في بداية حياته العملية، ولم يساعده أحد ولم يدعمه مالياً أي أحد كما أشيع.

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وحول أكثر وصف محبب إلى نفسه، قال أحب التعريف عن نفسي كرائد أعمال مغرم بالنجاح أكثر من البيزنس، مشيراً إلى أنه وصل للقمة في صناعة الحديد قبل أن يبيع "حديد المصريين"، مشيرا إلى أنه لم يتعرض لأي ضغط للتخارج من مجال الحديد إنما اعتبرها صفقة رابحة.

وذكر أن تجربته في مجال الاستثمار في الإعلام كانت إيجابية من كل النواحي، وتخارجه من المجال لم يكن تحت ضغط كما يزعم البعض، مشيراً إلى أنه عندما جاءت الفرصة المناسبة للتخارج فعل ذلك.

من رافض للسياسة إلى عضو بمجلس الشيوخ

وحول دخوله إلى عالم السياسة رغم أنه لم يكن يفكر فيها في وقت سابق، قال أبو هشيمة إن السياسة هي جوهر كل شيء سواء كان صناعة أو إعلاما أو غيرهما، وأنه بعد أن اكتسب خبرة كبيرة في محال الأعمال أحب أن يضفي لها الجانب التشريعي، لأن مصر دولة قانون، فدخل مجلس الشيوخ المصري، مؤكداً أن طموح بلاده كبير جدا، وأن طموحه نابع من طموح مصر.