ارتفاعه 187 متراً.. انتحار شاب مصري من برج القاهرة

بعد ساعات قليلة من وقوع جريمة ذبح طالبة جامعية على يد زميلها في مدينة المنصورة شمال القاهرة، فجع المصريون بحادث آخر مؤلم.

فقد فوجىء المارة بشاب يسقط جثة هامدة أمامهم بعد أن قام بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة في منطقة قصر النيل بالعاصمة، والذي يبلغ ارتفاعه 187متراً.

مادة اعلانية

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة حيث ثبت وجود كدمات وكسور متفرقة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب صعد للطابق الأخير ببرج القاهرة برفقة صديقه، ثم غافله وألقى بنفسه ليسقط على الأرض جثة هامدة.

فيما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، حيث انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان.