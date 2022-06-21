ارتفاعه 187 متراً.. انتحار شاب مصري من برج القاهرة

بعد ساعات قليلة من وقوع جريمة ذبح طالبة جامعية على يد زميلها في مدينة المنصورة شمال القاهرة، فجع المصريون بحادث آخر مؤلم.
فقد فوجىء المارة بشاب يسقط جثة هامدة أمامهم بعد أن قام بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة في منطقة قصر النيل بالعاصمة، والذي يبلغ ارتفاعه 187متراً.
مادة اعلانية
وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة حيث ثبت وجود كدمات وكسور متفرقة.
وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب صعد للطابق الأخير ببرج القاهرة برفقة صديقه، ثم غافله وألقى بنفسه ليسقط على الأرض جثة هامدة.
فيما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، حيث انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان.
اقرأ أيضاً
-
ليتوانيا تحاصر منطقة روسية وتمنع الوصول إليها عبر أراضيهااتضح مساء أمس الاثنين أن ليتوانيا، العضو بالناتو والاتحاد الأوروبي، منعت السكك الحديدية الروسية من المرور بأراضيها لشحن الفحم والمعادن والإلكترونيات ... العرب والعالم
-
الوكالة الذرية: إيران تستعد لتعزيز التخصيب في محطة فوردوأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تصعد عملية تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من ... إيران
-
في زيارة سرية إلى لوغانسك.. زيلينسكي يتعرّض لإطلاق ناربينما كان في زيارة سرية لمقاطعة لوغانسك، تعرض الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، لإطلاق للنار.وكشفت النائبة عن حزب "خادم الشعب" ماريانا بيزوغلايا، ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية