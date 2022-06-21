القضاء ينصف طليقة فنان مصري شهير ويعيد لها أرضها

أعلنت الأميركية كيكي نيلسون طليقة الفنان سيد رجب، أن القضاء المصري أنصفها في دعواها القضائية ضده وقام بتمكينها من أرضها التي استولى عليها.

وقالت عبر منشور لها على صفحتها على "فيسبوك"، الحمد لله كسبت القضية، القاضي حكم بتمكيني بالمشاركة مع سيد رجب في أرض دهشور، وهي الأرض التي قمت ببنائها وتعبت فيها.

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وأضافت قائلة: "الحمد لله أشكر هيئة الدفاع عني وكل من ساندوني بالحب والتشجيع".

وكانت الأزمة قد بدأت قبل شهور عندما وجهت نيلسون اتهامات لرجب، أكدت فيها استيلاءه على أموالها وطردها من المنزل.

وأوضحت أن الفنان طردها من المنزل بمنطقة دهشور في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، وأنكر حقوقها في قطعة أرض مشتركة بينهما، مضيفة أنها "لم تكن تود عرض المشكلة على الرأي العام، لكنها قررت أن تروي قصتها"، معتبرة أنه "لا يمكن أن يكون الرجل الذي تزوجته ووثقت به".

وتابعت أنها "ذهبت إلى منزلها للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، استعداداً لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، لكنها فوجئت بمنعها من الدخول، فقد أحضر رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعها من دخول مزرعتها وبيتها".

تهرب من اتفاق ودي بالانفصال دون طلاق

ولفتت إلى أنهما كانا قد اتفقا على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بها والإقامة في مصر، كما اتفقا على أن يدفع لها نفقة شهرية مناسبة ويساعدها في الحصول على مسكن مناسب، غير أنه مع مرور الوقت ودون أسباب، رفض التوقيع على الاتفاق.

وذكرت أنها تسلمت إخطار طلاق غيابي من قبل حارس العقار، وترتب على هذا الطلاق بطبيعة الحال حرمانها من كافة حقوقها إلا إذا لجأت إلى القضاء وهو ما حدث.

أبو العروسة

يذكر أن رجب من مواليد عام 1950، قدم أول أدواره في فيلم "أحلام صغيرة"، ثم شارك في العديد من الأعمال بعد ذلك، وكان قد عمل مهندساً في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينات لمدة تزيد على 20 عاماً.

وخلال عمله بالفن شارك في عدة أفلام ومسلسلات شهيرة، كان آخرها مسلسل أبو العروسة، الذي حاز إعجاب المصريين لتناوله مواقف الحياة اليومية والمشكلات الحياتية للأسر المصرية.