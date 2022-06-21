"عندنا حالة وفاة".. غضب من "فوتوسيشن" ياسمين صبري

شغلت قصة فتاة المنصورة التي ذبحت على يد زميلها أمام كليتها، أمس الاثنين، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلهم ينتقدون الفنانة المصرية ياسمين صبري بعد نشرها صور رحلتها لإسبانيا على صفحتها على "إنستغرام".

ونشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة صور عبر "إنستغرام" من إجازتها بمدينة مدريد بإسبانيا، حيث أثارت غضب عدد كبير من جمهورها، وعلق أحد المتابعين على الصور "في عندنا حالة وفاة عيب كدا يا ياسمينة".

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وعلق متابع آخر عبر التعليقات "يعني ده وقت الهيافه دي مثلا، مش فيه حرمة للي ماتت دي خالص كده، الناس ليها حق تعمل أكتر من كده في بعض والله"، وكتب آخر "هو إنت إيه مش حاسة إن في بنت لسه طالبة ميتة والموضوع قالب البلد كلها وانت فرحانة بالفوتوسيشن".

وقال متابع آخر عبر التعليقات "ياسمين أنت إنسانة محبوبة ليه تعملي غلط زي ده، وفي زملاء كتير ليكي تعاطفوا مع موضوع نيرة اللي ماتت النهارده وانت رايحة تنزلي صورة رحلتك.. بجد زعلانين منك".

وكان عدد من نجوم الفن قد أبدوا تعاطفهم الشديد في وقت سابق مع حادثة الطالبة نيرة أشرف، مؤكدين حزنهم البالغ على الضحية.