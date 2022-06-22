مأساة جديدة.. انقاذ مصري حاول الانتحار بسيارته في قناة السويس

شهدت محافظة بور سعيد شمال شرق مصر واقعة جديدة، بعد ساعات قليلة من وقوع حوادث انتحار وقتل خلال 24ساعة .

ونجح رجال الإنقاذ بهيئة قناة السويس ببورسعيد من انتشال سيارة من مرسى المعديات إثر محاولة قيام سائقها الانتحار بمياه المجرى الملاحي لقناة السويس .

مادة اعلانية

وفوجىء ركاب معدية القناة بسائق سيارة أجرة يقفز بسيارته في المياه محاولا الانتحار ، حيث قام بغلق زجاجها واندفع بسرعة شديدة متوجهاً الى المجرى الملاحي وبالتحديد مرسى المعديات ببورسعيد.

و نجح فريق الانقاذ من إنقاذه وانتشال سيارته رغم أنه ظل يردد صارخا " سيبوني.. أنا عايز أموت".

وتبين أن السائق ويدعى هاني محمد يونس، حاول الانتحار بسبب وجود خلافات عائلية، وطلاقه من زوجته، وحصولها على شقة الزوجية.

وكانت مصر قد شهدت يوما داميا الإثنين حيث بدأت بجريمة ذبح طالب لزميلته أمام بوابة جامعة المنصورة مرورا بانتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة وانتهت بمحاولة شاب آخر القفز بسيارته فوق كوبري بالمنصورة .

وشهد كوبرى جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، انتحار شاب يدعى مصطفى توكل، حيث ألقى بنفسه بسيارته من فوق الكوبري.

وأتى ذلك بعد ساعات قليلة من انتحار شاب آخر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة وسقوطه جثة هامدة .