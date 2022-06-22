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وصل العدد إلى 27 و32 بالانتظار .. السودان يواصل تسليم الإخوان لمصر 

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شعار الإخوان المسلمين
شعار جماعة الإخوان
الإخوان المسلمون

وصل العدد إلى 27 و32 بالانتظار .. السودان يواصل تسليم الإخوان لمصر

مصادر للعربية.نت: السلطات السودانية تحتجز المئات من عناصر الإخوان الهاربين من مصر وغالبيتهم من عناصر حركتي حسم وولاء الثورة الأذرع المسلحة للجماعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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بعد تسليم السلطات السودانية 21 فردا من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الهاربين والمقيمين على أراضيها إلى مصر، كشفت حسابات تابعة للجماعة أن الخرطوم مازالت تواصل تسليم عناصر الجماعة وفق جداول وقوائم معدة مسبقا .

وذكرت أن السلطات السودانية سلمت خلال الساعات الماضية 5 آخرين من عناصر الجماعة ليصل العدد المسلم فعليا إلى 27 عنصرا مضيفة أن هناك قائمة معدة تتضمن أسماء 32 عنصرا أخرين لتسليمهم لمصر خلال أيام.

وكشفت مصادر "للعربية نت "أن السلطات السودانية تحتجز المئات من عناصر الإخوان الهاربين من مصر وغالبيتهم من عناصر حركتي حسم وولاء الثورة الأذرع المسلحة للجماعة ، والذين فروا هربا من الملاحقات الأمنية، وسيجري أيضا تسليمهم لمصر وفق اتفاقات مسبقة بين البلدين .

وكان السودان قد سلم قبل أيام 21 من عناصر الإخوان لمصر حيث كشفت مصادر لـ "العربية نت" أن هذه العناصر تورطت في مقتل 5 من الضباط السودانيين.

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و أوضحت المصادر أن من بين العناصر أكرم عبد البديع أحمد محمود، المحكوم عليه بالإعدام غيابيا في مصر لإدانته بمحاولة تفجير قرب قناة السويس عام 2009، كما اتهم أيضاً فيما عرف بقضية تنظيم المنصورة المتسبب في تفجير مديرية أمن الدقهلية في العام 2013، وأسفر عن مقتل 16 شخصاً.

وتابعت بأن من بين الأسماء عصام عبد الجيد دياب سيد، ومحمد إبراهيم وأبناؤه وعدد قليل من الأطفال دون سن الثانية عشرة.

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