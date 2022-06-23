شاهد... لحظات مؤثرة لانهيار والدة طالبة المنصورة
والدة الضحية أكدت أن نيرة كانت تود استكمال دراستها وتصبح مضيفة طيران
في مشهد يدمي القلوب، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انهيار والدة طالبة المنصورة المذبوحة على يد زميلها أمام بوابة الجامعة.
فبكلمات مؤثرة راحت الأم المكلومة تردد عبارات الحزن والقهر والاشتياق لابنتها قائلة "عايزة نيرة.. هاتولي نيرة بنتي... وحشتني أوي".
لحظة انهيار والدة المغدورة نيرة أشرف— Gorgeous (@gorgeous4ew) June 22, 2022
"عايزة نيرة هاتوا لي نيرة💔" pic.twitter.com/0HkI9iZJX7
وكانت والدة نيرة أشرف الفتاة العشرينية التي ذبحت في جريمة مروعة قبل أيام، قالت لوسائل إعلام محلية إن القاتل محمد عادل كان يهدد ابنتها من حسابات مزيفة على فيسبوك إن لم تقترن به، إلا أنها رفضت تماماً الارتباط به بسبب أسلوبه هذا. كما أضافت أنها كانت تنوي أن تكمل تعليمها، وتحلم بأن تكون مضيفة طيران".
يشار إلى أن مدينة المنصورة كانت شهدت يوم الاثنين الماضي الحادث الأليم، حيث تفاجأ المارة أمام جامعة المنصورة، بإقدام شاب على طعن طالبة عدة مرات في أنحاء متفرقة من جسدها، ومن ثم نحرها من رقبتها. كما حاول طعن نفسه لاحقا، لكنه لم ينجح نظرا لتجمع الأهالي حوله والإمساك به.
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