.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد... لحظات مؤثرة لانهيار والدة طالبة المنصورة

  • الخط
طالب مصري يذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة
فتاة المنصورة نيرة أشرف

شاهد... لحظات مؤثرة لانهيار والدة طالبة المنصورة

والدة الضحية أكدت أن نيرة كانت تود استكمال دراستها وتصبح مضيفة طيران

القاهرة - غادة شكري

نشر في: آخر تحديث:

في مشهد يدمي القلوب، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انهيار والدة طالبة المنصورة المذبوحة على يد زميلها أمام بوابة الجامعة.

فبكلمات مؤثرة راحت الأم المكلومة تردد عبارات الحزن والقهر والاشتياق لابنتها قائلة "عايزة نيرة.. هاتولي نيرة بنتي... وحشتني أوي".

وكانت والدة نيرة أشرف الفتاة العشرينية التي ذبحت في جريمة مروعة قبل أيام، قالت لوسائل إعلام محلية إن القاتل محمد عادل كان يهدد ابنتها من حسابات مزيفة على فيسبوك إن لم تقترن به، إلا أنها رفضت تماماً الارتباط به بسبب أسلوبه هذا. كما أضافت أنها كانت تنوي أن تكمل تعليمها، وتحلم بأن تكون مضيفة طيران".

يشار إلى أن مدينة المنصورة كانت شهدت يوم الاثنين الماضي الحادث الأليم، حيث تفاجأ المارة أمام جامعة المنصورة، بإقدام شاب على طعن طالبة عدة مرات في أنحاء متفرقة من جسدها، ومن ثم نحرها من رقبتها. كما حاول طعن نفسه لاحقا، لكنه لم ينجح نظرا لتجمع الأهالي حوله والإمساك به.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم الانسحاب الروسي.. آثار المعارك حاضرة في شوارع كييف وأذهان السكان رغم الانسحاب الروسي.. آثار المعارك حاضرة في شوارع كييف وأذهان السكان
اكتشف المزيد