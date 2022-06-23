وفاة سيدة بانقلاب قطار بضائع في مصر .. والسلطات تعتذر 

لقيت سيدة مصرعها في انقلاب قطار بضائع في مصر، وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار بضائع محمل بالغلال بين محطتي السلام والبستان بخط بضائع الاتحاد القباري تم خروج بعض عربات القطار عن السكة الحديد.
وقالت أن خروج عربات القطار لم يؤثر على حركة مسير القطارات، لكون الخط مخصص لنقل البضائع مضيفة أنه نتج عن الحادث وفاة سيدة كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث.
ودفعت الهيئة بعدد من الأوناش والمعدات لرفع العربات الخارجة عن القضبان وإخلاء الخط، فيما تم إرسال لجنة فنية من المهندسين والفنيين المتخصصين للمعاينة والوقوف على أسباب خروج العربات من على السكة.
واعتذرت هيئة السكة الحديد عن هذا الحادث الذي تسبب في وفاة السيدة .
وشهدت مصر خلال العام الماضى عده حوادث لتصادم قطارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى .
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