أمير قطر يزور مصر.. ويبحث مع السيسي قضايا إقليمية

يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القاهرة، اليوم الجمعة حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث ملفات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات وقضايا إقليمية.
وأعلن الديوان الأميري القطري أن الأمير غادر مدينة كيغالي برواندا بعد مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث، وتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية.
دعوة من السيسي
وكان الرئيس المصري قد وجه من قبل الدعوة إلى الشيخ تميم بن حمد لزيارة مصر، معرباً عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
ووجه السيسي رسالة إلى أمير قطر قبل عام سلمها وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد فيها تطلعه لاستمرار الخطوات المتبادلة بين البلدين، بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه "بيان العُلا".
تطورات إيجابية
كما أوضحت خارجية مصر أن أمير قطر أشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين.
من جهته، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن مصر من الدول الكبرى في المنطقة، وتلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية، وذلك خلال زيارة قام بها إلى القاهرة نهاية الشهر الماضي.
وقبل شهور أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى محادثات في بغداد مع أمير قطر على هامش قمة التعاون والشراكة في بغداد.
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