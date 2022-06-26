اعترافات قاتل طالبة المنصورة: أنا طباخ وأجيد استخدام السكين

فيما لا تزال مصر تحت تأثير الصدمة عقب ذبح طالب زميلته أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة شمال القاهرة، ظهرت إلى العلن اعترافات المتهم بقتل نيرة أشرف.

ووفق ما جاء بتحقيقات النيابة العامة التي حصلت عليها وسائل إعلام محلية، عقد المتهم محمد عادل العزم على قتل نيرة، انتقاماً منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

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كما أضاف المتهم أنه وقع على عدم التعرض لها، غير أنه كان في نفس الوقت يريد أن يأخذ حقه منها، قائلاً: "كان في دماغي إني آخد حقي منها".

فوضع مخططاً لقتلها، وحدد موعد أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، لتنفيذ الجريمة.

يعمل طباخاً

كذلك كشف المتهم أنه يعمل طباخاً ويجيد استخدام السكاكين جيداً، قائلاً: "أنا عارف أن السكينة الحامية هي اللي ممكن تدبح وإنها بتسخدم في ذلك وأنا بستخدمها كويس لأن ده شغلي".

وأردف: "أنا على علم بالمواضع القاتلة بجسدها، وهي الرقبة والصدر من ناحية القلب والفخذ والطعن بالسلاح"، لافتاً إلى أنه اشترى السكين يوم 1 يونيو 2022.

جريمة بشعة

يذكر أن مدينة المنصورة كانت شهدت جريمة بشعة يوم 20 يونيو الحالي حيث ذبح طالب زميلته بالجامعة أمام بوابة كليتها. وفوجئ المارة بطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة توشكى بكلية الآداب، بعد مشادة كلامية بينهما فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.

وتبين من التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين الطالب محمد عادل وزميلته نيرة أشرف، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطالب بذبح نيرة من رقبتها، ما أدى إلى سقوطها جثة هامدة على الفور.