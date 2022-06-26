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وسط حضور كبير.. بدء محاكمة قاتل نيرة أشرف في المنصورة

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أسرة نيرة في المحمة تنتظر بدء جلسة محاكمة قاقاتل ابنتهم
أسرة نيرة في المحكمة تنتظر بدء جلسة محاكمة قاتل ابنتهم

وسط حضور كبير.. بدء محاكمة قاتل نيرة أشرف في المنصورة

مطالبات شعبية واسعة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم

القاهرة - العربية.نت

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وسط ترقب جماهيري كبير ومطالبات بتوقيع أقصى العقوبات، تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الطالب، محمد عادل، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة، نيرة أشرف، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

ويتوافد حالياً أهل وأقارب المجني عليها إلى المحكمة، ليشهدوا مجريات الجلسة والتي من المقرر أن تشهد إحضار المتهم من محبسه وإيداعه قفص الاتهام، ثم نظر الجلسة بقيام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهم، وسؤال المتهم وفض الأحراز وما إلى ذلك.

  • أم نيرة في المحكمة تنتظر بدء جلسة محاكمة قاتل ابنتهم
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أم نيرة في المحكمة تنتظر بدء جلسة محاكمة قاتل ابنتهم
أم نيرة في المحكمة تنتظر بدء جلسة محاكمة قاتل ابنتهم

يذكر أن قرار الإحالة جاء بعد 48 ساعة فقط من وقوع الحادث، ما يجعله القرار الأسرع في تاريخ القضاء المصري.

والد نيرة في المحمة تنتظر بدء جلسة محاكمة قاتل ابنتهم
والد نيرة في المحمة تنتظر بدء جلسة محاكمة قاتل ابنتهم
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جريمة بشعة

وكانت مدينة المنصورة شهدت جريمة بشعة يوم 20 يونيو/حزيران الحالي، حيث ذبح طالب زميلته بالجامعة أمام بوابة كليتها. وفوجئ المارة بطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة توشكى بكلية الآداب، بعد مشادة كلامية بينهما، فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.

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