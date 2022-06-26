لتوفير مليون طن قمح.. مصر تعتزم إنتاج الخبز من البطاطا

تعتزم الحكومة المصرية إنتاج الخبز من البطاطا، بهدف توفير مليون طن من القمح خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين المصري، أن الحكومة تعتزم طحن البطاطا من أجل استخدامها في إنتاج الخبز لتقليل استهلاك القمح، في ظل امتلاك مصر كميات هائلة منها، موضحاً أن الهدف هو تجفيف وطحن البطاطا للوصول إلى دقيق مناسب منها واستخدامه في إنتاج رغيف الخبز.

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وأضاف خلال مؤتمر صحافي اليوم الأحد، أن استخدام البطاطا في إنتاج رغيف الخبز سيوفر للدولة كميات كبيرة من القمح تصل إلى مليون طن، مما يساهم فى توفير ما يتم استهلاكه من منظومة الخبز.

وأشار وزير التموين إلى أن البطاطا المستهدف استخدامها هي البيضاء وليست الحمراء التي يتم شواؤها.

صاحب فكرة إنتاج الخبز من البطاطا

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم الجندي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية وصاحب فكرة إنتاج الخبز من البطاطا إنه قام بتجارب متخصصة أثبتت أن البطاطا أفضل من القمح، خاصة أنه يوجد أنواع جيدة منها وتحديدا الجنداوي ويمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز خلال ثلاثة أعوام فقط.

وأشار إلى أن الكمية المستهدفة من البطاطا اللازمة يمكن زراعتها في مساحة لا تزيد عن ربع مليون فدان فقط، وتتميز بأنها منزوعة السكريات وعالية البروتين والكربوهيدرات والنشويات.

وأكد أن البطاطا هي البديل للقمح وكل فدان منها يعطي 20 طنًا، مشيرا إلى أن رغيف الخبز المنتج منها يتميز بطعمه الطيب ولونه الأبيض.