مفاجآت ستقلب الرأي العام.. محامي قاتل نيرة يفجر جديدا
محامي المتهم أعلن أن لديه أدلة ومستندات ستغير وجهة نظر الرأي العام
في وقت تعالت فيه الأصوات مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، وقبيل بدء أولى جلسات محاكمة قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، أعلن أحمد محمد، محامي المتهم محمد عادل، أن القضية ستشهد مفاجآت وأدلة جديدة ستغير وجهة نظر الرأي العام المنزعج من الحادثة.
وقال في فيديو قصير قبيل المحاكمة إنه سيطلب التأجيل والانفراد بموكله بعد الجلسة، رافضاً الرد على سؤال حول الوضع النفسي للمتهم.
وبدأت صباح اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة في المنصورة بحضور حشد كبير من أهل الضحية وأقاربها وأصدقائها وسط إجراءات أمنية مكثفة.
يذكر أن قرار الإحالة جاء بعد 48 ساعة فقط من وقوع الحادث، ما يجعله القرار الأسرع في تاريخ القضاء المصري.
ذبح بطريقة بشعة
وكانت مدينة المنصورة شهدت جريمة بشعة يوم 20 يونيو/حزيران الحالي، حيث ذبح طالب زميلته بالجامعة أمام بوابة كليتها. وفوجئ المارة بطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة توشكى بكلية الآداب، بعد مشادة كلامية بينهما، فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.
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