الرئيس المصري يبدأ جولة خارجية إلى البحرين وعمان

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، جولة خارجية يزور خلالها عمان والبحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك" بأن السيسي سيبحث خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وحمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين.

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وأشار المتحدث إلى أنه سيتم خلال الجولة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقراره.

ومن جانبه، أعلن الديوان الملكي البحريني أن الرئيس المصري سيعقد، الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الملك.