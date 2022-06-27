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بدافع الانتقام.. الحبس 6 أشهر لمدرس جامعي مصري قتل 60 فأراً

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فأر تجارب
فأر تجارب

بدافع الانتقام.. الحبس 6 أشهر لمدرس جامعي مصري قتل 60 فأراً

المدرس الجامعي حاول الانتقام من زميلته وتعطيل إتمامها لرسالة الماجستير

القاهرة- العربية.نت

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في واقعة غريبة بدافع الانتقام أيضاً، أصدرت محكمة جنح مصرية حكماً بمعاقبة معيد في كلية الطب البيطري بالحبس 6 أشهر مع دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهاً، لقيامه بقتل 60 فأر تجارب انتقاماً من زميلته لتعطيلها في رسالة الماجيستير.

كما قررت جامعة جنوب الوادي إيقاف المعيد عن العمل على خلفية الواقعة.

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وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا قد استقبلت بلاغا من هاجر.م ضد المعيد تتهمه بوضع مادة سامة لفئران تجارب عددهم 60 فأرا، وذلك لإفساد تجاربها البحثية.

وأفادت التحريات الأمنية بصحة ما قررته الشاكية، واتخذت السلطات المعنية اللازم.

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