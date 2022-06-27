مصر تواصل تطهير النهر ..إزالة 11 عائمة سكنية مخالفة بالنيل  

بعد إزالة 3 عائمات سكنية بالنيل في مصر كانت مملوكة لقيادات إخوانية، واصلت السلطات المصرية إزالة عائمات أخرى مخالفة بمنطقتي العجوزة والكيت الكات بالجيزة.

وأزالت وزارة الري المصرية اليوم الاثنين العائمات السكنية الراسية المخالفة للقانون وبدون ترخيص، حيث نفذت أعمال إزالة لعدد 11 عائمة بشكل طوعي وبموافقة مالكيها، فيما تزيل السلطات 4 أخرى غدا الثلاثاء.

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وقالت الوزارة إنه كان من المقرر إزالة عدد 15 عائمة مخالفة غدا الثلاثاء، بمنطقتي العجوزة والكيت كات بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة، حيث قام أصحاب العائمات المخالفة بإزالة 11 منها بشكل طوعي اليوم الاثنين، فيما تبقى 4 ستزال غدا.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري بأنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ، مشيرا إلى أن هذه الإزالات تُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل.

وكانت مصادر قد كشفت لـ "العربية نت" في تصريحات سابقة أن من بين العائمات التي تم إزالتها 3 مملوكة لقيادات إخوانية كبيرة كانت قد صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.

وكشف المهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى في تصريحات قبل أيام لـ "العربية.نت" أن هناك توجيهات صدرت بإزالة العائمات السكنية من النيل في البلاد، وعدم تجديد تراخيصها لأن النيل ليس محلا للسكن والإقامة، مضيفا أن هناك 32 عائمة مخالفة وتم التنبيه على ملاكها بإزالتها لكن لم يتم الاستجابة من جانبهم.

وحول ما تردد عن وجود عائمات أثرية وتراثية ومعمارية تم إزالتها، قال أنور إن هذا الأمر غير صحيح، بل أنها متهالكة وتشوه وتسيء للمظهر الجمالي للنيل وتلوثه، وتم التنبيه على الملاك بإخلائها لكن دون جدوى، مضيفا أنه سيتم إزالة 15 عائمة يوم 28 يونيو الجاري، وإزالة 4 عائمات أخرى يوم 4 يوليو المقبل.

وأشار إلى أن قرار الإزالة صدر منذ عامين وحتى الآن لم يستجب الملاك رغم منحهم فرصة للإخلاء التطوعي، مشيرا إلى أن بعض هذه العائمات ليس لديها رخصة مرسى أو ملاحة، ومؤكدا أن الإزالة سيتم تنفيذها وبكل قوة.