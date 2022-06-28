"تعرفوا محل قلل رخيصة".. ساويرس يسخر من استقالة هاني شاكر

بنوع من السخرية، علق رجل الأعمال، نجيب ساويرس، على قرار استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية.

وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية! ممكن حد يبعتلي عنوان "محل قلل رخيصة"، في إشارة إلى فرحه برحيله.

" استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة …😂 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 27, 2022

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وكان الفنان المصري أعلن مساء أمس الاثنين استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وأكد أن "قراره نهائي لا تراجع فيه".

جاء ذلك على خلفية ما حدث في مؤتمر صحافي أقامته النقابة للمغني حسن شاكوش من أجل التصالح مع شعبة الموسيقيين، حيث شهد مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين بالصراخ والصيحات، ما دفع شاكر للانسحاب.



وقال وكيل نقابة الموسيقيين حمادة أبو اليزيد إن شاكر "انزعج بشدة لما حدث في المؤتمر الصحافي الذي عقدته النقابة من أجل تقديم مغني المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا لشعبة عازفي الإيقاع، بعدما تلفظ بكلمات غير لائقة خلال إحدى حفلاته العام الماضي".

وخلال مداخلة تلفزيونية لاحقة أعلن شاكر استقالته، متوجهاً بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على فترة الـ5 سنوات التي قضاها فيها، مؤكداً أنه تشرف بالعمل مع قامات فنية كبيرة.