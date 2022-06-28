أسرع حكم بتاريخ مصر.. الإعدام لقاتل طالبة المنصورة
المحكمة أحالت أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد
في احدى أسرع القضايا الجنائية في تاريخ القضاء المصري، قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم محمد عادل، بعد أيام قليلة على ذبح زميلته الطالبة ف يجامعة المنصورة نيرة أشرف.
وأمرت بإحالة أوراق الطالب محمد عادل المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، لمفتى الجمهورية بمصر لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد.
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أتى ذلك، بعد أن عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.
وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة بعد 48 ساعة فقط من ارتكاب الواقعة.
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