جديد المذيعة المصرية المختفية.. قتلها زوجها القاضي ودفنها بمزرعة 

كشفت النيابة المصرية تفاصيل مثيرة في حادث العثور على جثة مذيعة مصرية اختفت منذ 3 أسابيع .

وذكرت النيابة أن زوج المذيعة ويعمل قاضيا وراء مقتلها وأنه ارتكب الجريمة لخلافات بينهما .

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وكشفت النيابة تفاصيل الواقعة وقالت إنها تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر جنوب القاهرة دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.

واستمعت النيابة لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري.

وقالت إنه وأول أمس الأحد مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة حيث أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حيث كشف تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وقالت النيابة إنه وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة بضبطه وإحضاره.

وأضافت النيابة أنها انتقلت برفقة الشخص المبلغ إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت على الجثمان بالفعل ، مضيفة أن هذا الشخص اعترف باشتراكه مع الزوج في ارتكاب الجريمة، ولذلك أمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

في سياق متصل كشفت مصادر أنه تم رفع الحصانة عن الزوج تمهيدا لمحاكمته كما أكدت أن المذيعة القتيلة هي الزوجة الثانية للقاضي المتهم، وأنه أقدم على إطلاق النار عليها وقتلها، بعدما هددته بإبلاغ زوجته الأولى بخبر زواجهما .

وكانت أجهزة الأمن المصرية على جثة المذيعة المصرية شيماء جمال والتي اختفت منذ 3 أسابيع داخل مزرعة بإحدى مدن محافظة الجيزة.

وتبين أن المذيعة خرجت مع زوجها لشراء بعض المستلزمات، ثم طلبت انتظارها لتصفيف شعرها في كوافير بالشيخ زايد، ولكنها لم تعد -حسب أقوال الزوج - الذي حرر محضرا داخل قسم الشرطة باختفائها .

وكانت المذيعة الراحلة قد أثارت جدلا في مصر قبل 5 سنوات بعد ظهورها على الهواء وهي تتعاطي الهيروين، وصدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقافها.

وقامت المذيعة وخلال إحدى حلقات برنامجها والتي كانت تتحدث فيها عن الإدمان باستخراج مادة بيضاء من كيس واستنشقتها على الهواء، مضيفةً أنها وعدت أحد المتصلين بأن تتعاطى هيروين على الهواء، وأنها تنفذ وعدها.

وقامت المذيعة بعد استنشاق المادة بإضافتها أيضا على قطعة كعك وتناولتها، لتقول بعد ذلك إن المشهد كله كان تمثيلياً، وإن المادة البيضاء هي كيس سكر مطحون، وليس هيروين

وعقب قرار إيقافها خرجت المذيعة لتعلن عودة بث برنامجها في موعده المعتاد، وأضافت أنها ستبث برنامجها على يوتيوب في حالة رضوخ إدارة القناة للضغوط وإيقاف البرنامج.