لحظة النطق بالحكم على قاتل نيرة.. القاضي يوجه كلمة مؤثرة
استشعر القاضي أنه من الواجب في هذا الموقف توجيه كلمة للمجتمع والمتهم والآباء والأبناء
قبيل النطق بالحكم وإحالة أوراق الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وجه المستشار بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة كلمات مؤثرة للمجتمع والمتهم والآباء والأبناء.
"إنسان متكالب على مفاتنها"
ففي كلمته البليغة قال: "دنيا مقبلة بزخارفها وإنسان متكالب على مفاتنها. مادية سيطرت فاستلبت العقول وصار الإنسان آلة. يقين غاب وباطل بالزيف يحيا وتفاهات بالجهر تتواتر. وبيت غاب لسبب أو لآخر. والمؤنسات الغاليات صرن في نظر الموتورين سلعة والقوارير فواخير.
"حب زائف مكذوب"
وأضاف: نفس تدثرت برداء حب زائف مكذوب.. تأثرت بثقافة عصر اختلطت فيه المفاهيم .. الرغبة صارت حبا والقتل لأجله انتصارا والانتقام شجاعة وجرأة على قيم المجتمع تسمى حرية مكفولة ومن هذا الرحم ولد جنينا مشوها، ووقود الأمة صار حطبها.. اعقدوا محكمة صلح كبرى بين قوى الإنسان المتباينة لننمي فيه أجمل ما فيه.. أعيدوا النشء الملتوي إلى حظيرة الإنسانية.
قرار المحكمة
وحكمت المحكمة اليوم الثلاثاء بإحالة أوراق الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً.
وكان الشاب محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، قد اعترف تفصيليا في جلسة أول أمس الأحد بارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أن الفتاة هددته بالقتل رغم ارتباطهما لمدة عام ورغم أنه كان ينفق عليها بعدما اشتكت له من سوء معاملة أسرتها لها.
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