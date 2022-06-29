"لأذبحنك حتى لا تكوني لغيري".. قاتل نيرة وتفاصيل مرعبة

بعد ساعات من إحالة أوراقه إلى المفتي تمهيداً لإعدامه، كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، التي تعرضت للقتل ذبحا على يد زميلها محمد عادل.

فقد كشفت النيابة في مرافعتها أمام القاضي، علاقة المتهم محمد عادل بالمجني عليها منذ بدايتها، موضحة أن "العلاقة بالنسبة لنيرة لم تتعد الزمالة، أما المتهم فقد عاش في علاقة زائفة نسجها له شيطانه".

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وقال رئيس النيابة في المرافعة إن المتهم اعترف بالتخطيط لقتل الفتاة قبل عام ونصف، وأرسل لها رسالة نصية قبل 3 أشهر على هاتفها الجوال يهددها فيها نصا بالذبح، وأنه لن يترك في جسدها جزءا سليما، اختار إرهابها وقتلها معنويا قبل أن ينفذ جريمته، مضيفة أن المتهم تتبع الفتاة 3 مرات لتنفيذ جريمته وفشل في مرتين ونجح في الثالثة.

كما كشفت أن المتهم اعترف أنه كان ينتظر بفارغ الصبر حتى يصل المنصورة لتنفيذ جريمته، واعترف بالترصد لقتل الفتاة.

وقال لها لحظة قتلها "والله لأذبحنك حتى لا تكوني لغيري"، وطعنها 19 طعنة قبل أن يذبحها من رقبتها، مضيفة أن الأدلة ثابتة على المتهم، ومنها فيديوهات كاميرات المراقبة التي وثقت الجريمة وملاحقته للفتاة حتى قتلها ذبحا.

بداية القصة

إلى ذلك، قالت النيابة إن بداية القصة كانت عام 2020 حيث انتهى طلاب المرحلة الثانوية من دراستهم والتحقوا بالجامعة، وانضم بعضهم لكلية الآداب بجامعة المنصورة، وسعى طلاب من الفرقة الأولى لعمل الأبحاث الدراسية وجمع المواد العلمية.

وهنا ظهر شاب من بينهم يتولى تنسيق الأمر لهم، ويتواصل من أجل ذلك مع كثير من زملائه وزميلاته بالجامعة، ويتفاعل معهم، وكان هذا الشاب هو المتهم محمد عادل محمد إسماعيل.

فيما ذكرت النيابة أنه ذات يوم من الأيام تواجدت نيرة بالكلية مع صديقاتها وزميلاتها لمتابعة أعمالهم الدراسية، وتواجد المتهم حين ذاك، وهنا افتتن بها واعتقد أنها فتاة أحلامه التي يتمناها، بينما لم تكن نيرة في وقتها قد تعاملت معه في جمع الأبحاث، ولكن بعد ذلك حدث التعامل، فظن بذلك السبيل الأسرع للتقرب منها والتودد إليها.

وتابعت أن المتهم بدأ بنفسه إعداد الأبحاث لها، دون طلب منها، واقتصرت علاقتهما عند حد الزمالة، ولم يتجاوز الأمر ذلك، وتعاملت نيرة مع المتهم بحسن النية المعهودة بين الزملاء، وتبادلت معه الكلمات المحدودة بمناسبة أعمال الدراسة المطلوبة.

كذلك أضافت أن "المتهم بخيال أناني وفاسد ظن في ذلك ظنا خاطئا، واعتقد أنها تبادله ذلك الشعور والإعجاب، وأوهم نفسه كذبا وبهتانا بهذا الأمر، وكان هذا الوهم نابعا عن فساد أخلاقه وطباعه وحب شديد للتملك، ورغبة جامحة في فرض اعتقاده على غير الحقيقة".

وأوضح ممثل النيابة العامة، أن المتهم استمر على ذلك الحال لسنوات، والمجني عليها تندهش لأفعاله، وتتساءل ما الذي صدر منها حتى يعتقد بوجود علاقة بينهما.

فتاة حسنة السمعة

إلى ذلك، أكملت النيابة وقالت إن نيرة أشرف عبد القادر، كانت طالبة تتمتع بالتطلع والطموح، والثقة بالنفس والاعتماد على الذات والإقبال على الحياة، تقيم مع أسرتها بمدينة المحلة، الذين أفسحوا لها المجال، وقدموا لها مساحة من الدعم والحرية لتحقيق طموحاتها.

فاعتمدت على حالها، وعملت مع إحدى الشركات بالقاهرة بالتزامن مع دراستها، لتستطيع الإنفاق على نفسها وتحمل أعبائها دون مساعدة من أهلها.

كما أضافت أن الفتاة أصبحت تتنقل بين مكان عملها بمحافظة القاهرة، ومكان إقامتها بمدينة المحلة، وموقع دراستها بمدينة المنصورة، وتعددت علاقاتها بطبيعة عملها، فتعاملت مع الكثيرين دون شبهة تسوءها، أو فعل يمس سمعتها على خلاف ما يدعي المتهم.

يذكر أن الجريمة شكلت صدمة في الشارع المصري لفظاعتها، ودفعت ملايين المصريين إلى مشاهدة وقائع جلسة المحاكمة التي سمح للإعلام بتصويرها في حالة نادرة في مثل تلك القضايا بمصر.