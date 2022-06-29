جريمة دامية في مصر.. ذبح زوجته بسبب خلاف عائلي

لم تمض أيام على جريمة جامعة المنصورة، حتى شهدت محافظة الدقهلية في مصر مجدداً، جريمة بشعة ارتكبها زوج بحق زوجته بسبب خلافات عائلية.

فقد وقعت المأساة في قرية الدراكسه، حين أقدم الزوج على ذبح زوجته بعد رفضه ذهابها لزيارة نجلها المسجون.

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وتمكن الأهالي من احتجاز المتهم بعد وقوع الجريمة مباشرة لحين وصول الشرطة وتسليمه لها، حيث وصلت قوة أمنية وألقت القبض عليه.

فيما عثر الأمن على جثة الزوجة مذبوحة في صالة المنزل، وغارقة في دمائها.

مشادة أدت للجريمة

من جهتها، أفادت التحريات أنه بعد إصرار الزوجة ورغبتها في زيارة نجلها نشبت مشادة بينهما قام على إثرها الزوج بقتلها بجرح ذبحي بالرقبة.

وكانت محافظة الدقهلية شهدت في الآونة الأخيرة جرائم مروعة هزت الرأي العام المصري، حيث قتل طالب زميلته ذبحا أمام بوابة كلية الآداب جامعة المنصورة.

جرائم مروعة

كما قتلت أم أطفالها الثلاثة إثر إصابتها فيما عرف باكتئاب ما بعد الولادة.

وعاقبت محكمة جنايات المنصورة الطالب محمد عادل بإحالة أوراقه للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بعد ذبحه زميلته نيرة أشرف.