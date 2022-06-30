أراض بمحافظة ساحلية وفساد.. هكذا سقط زوج المذيعة شيماء جمال!

بينما لا تزال تداعيات مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال على يد زوجها منذ أيام حديث الشارع المصري، كشفت أجهزة أمنية مصرية مسار هروب الزوج القاتل قبل إلقاء القبض عليه في محافظة السويس الساحلية قبيل هروبه خارج البلاد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم المستشار أيمن حجاج بمحافظة السويس شرق القاهرة وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.

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وكشفت مصادر أن القاضي كان يختبئ في إحدى المزارع بمحافظة السويس تمهيدا للهروب خارج البلاد، وخلال الآونة الأخيرة تنقل بين عدة محافظات هي القاهرة والقليوبية والإسكندرية للاختباء فيها حتى تم ضبطه أخيرا في محافظة السويس.

فساد وظيفي

وفي إطار متصل كشفت سماح محمد، زوجة الشاهد الوحيد في القضية حسين الغرابلي، لـ"العربية.نت" أن زوجها أخبرها بأن القاضي أجهز على زوجته بعدما هددت بكشف فساده الوظيفي حيث كانت المذيعة تتولى بنفسها ولحساب القاضي الحصول على أموال من بعض المستثمرين مقابل تسهيل حصولهم على أراض في إحدى المحافظات الساحلية وحسم النزاع القضائي لصالحهم ضد المحافظة ووزارة السياحة.

وقالت زوجة الشاهد إن زوجها أكد أن القاضي كان يقوم بالعمل في تجارة وبيع الأراضي وتقوم زوجته المذيعة بدور الوسيط بين الطرفين لتسهيل عملية البيع والشراء مقابل عمولة مالية تتقاسمها مع زوجها، فيما تبين أن القاضي وعدها بكتابة مزرعة حديثة باسمها وأخلف وعده.

الجثة لا تزال في المشرحة

وفي إطار متصل، ما زالت جثة المذيعة في المشرحة حتى الآن حيث قالت علياء سلامة الصديقة المقربة للمذيعة لـ العربية.نت" إنها تعرفت على الجثة في المشرحة، وطلبت النيابة تحليل الحامض النووي لتسليمها لأسرتها.

وأضافت أن النيابة تتنظر كذلك تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، نافية وجود أي تشويه للجثة أو أي آثار لتعرضها لمواد كيميائية.

تفاصيل العثور على الجثة

وكانت النيابة المصرية قد أعلنت تفاصيل حادث العثور على جثة مذيعة مصرية اختفت منذ 3 أسابيع وذكرت النيابة أن زوج المذيعة ويعمل قاضيا وراء مقتلها وأنه ارتكب الجريمة لخلافات بينهما، وكشفت النيابة أنها تلقت بلاغا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر جنوب القاهرة دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.

واستمعت النيابة لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري.

وقالت إنه مثل أحد الأشخاص أمام النيابة العامة حيث أكد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقوال حيث كشف تورط الزوج في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.