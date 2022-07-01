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رئيس وزراء مصر الأسبق: لو لم تحدث ثورة 30 يونيو لصار الوضع كارثيا

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إبراهيم محلب

رئيس وزراء مصر الأسبق: لو لم تحدث ثورة 30 يونيو لصار الوضع كارثيا

محلب قال إن تنوع مصادر الطاقة كان من أهم أهداف 30 يونيو

العربية.نت

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قال المهندس إبراهيم محلب، ثاني رئيس وزراء لمصر بعد ثورة 30 يونيو، إن الشعب المصري تعرض لضغوط لتغيير هويته وجيناته وحضارته، ولكنه أصر على التغيير والثورة، ولو لم تحدث الثورة لصارت النتيجة كارثية على الدولة والمؤسسات ولانهارت الخدمات والمؤسسات، فقد حدث انفصال بين الناس وشقاق وتفككت المؤسسات والخدمات انهارت من غاز وكهرباء.

وأضاف خلال برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر" إن تنوع مصادر الطاقة كان من أهم أهداف 30 يونيو.

وأضاف: "قبل الثورة كانت الكهرباء بتقطع كل 5 دقائق والآن لدينا فائض من الكهرباء، وأصبح لدينا شبكة طرق قوية تربط كل اتجاهات الدولة مما يترتب عليه توسع عمراني كبير".

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وأكد أن مصر أصبحت من أهم دول شرق المتوسط في اكتشافات الغاز، كما أن الاهتمام بالتعليم الفني كان ضروريا لخلق فرص عمل، وكل المشروعات كانت ضمن استراتيجية واضحة وسبقت الزمن وكانت أيام تحدٍّ انعكست إلى نجاح، مشدداً بالقول: "لا يرى الحقيقة إلا الجاحد".

وأضاف: "أعتز جدا بالدور الذى قام به الإعلام المصري، الذي أعطى الأمل للشارع المصري".

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