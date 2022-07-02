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في الإسكندرية.. افتتاح أول شاطئ خاص بالمكفوفين في مصر

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مصر ..افتتاح أول شاطئ خاص للمكفوفين على المتوسط
من افتتاح الشاطئ المخصص للمكفوفين في الاسكندرية

في الإسكندرية.. افتتاح أول شاطئ خاص بالمكفوفين في مصر

الجزء المخصص للمكفوفين بشاطئ ذوي الهمم سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدماً يديه للتعرف على علامات من خلال شمندورات

القاهرة - مايسة السروي 

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افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، أول شاطئ للمكفوفين على مستوى مصر، بعد تخصيص مساحة له من شاطئ ذوي الهمم بالمندرة على البحر المتوسط.

وأوضح المحافظ أن افتتاح شاطئ للمكفوفين، والذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها محافظة الإسكندرية من أجل توفير أفضل الخدمات لذوى الهمم، تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من افتتاح الشاطئ المخصص للمكفوفين في الاسكندرية
من افتتاح الشاطئ المخصص للمكفوفين في الاسكندرية
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وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم في جميع المجالات وتقديم جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة لقلوبهم.

إلى ذلك، أوضحت المحافظة أن الجزء المخصص للمكفوفين بشاطئ ذوي الهمم سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه، مستخدماً يديه للتعرف على علامات من خلال شمندورات (طافيات).

وقالت إن ذوي الهمم سيمكنهم من خلال هذه العلامات التعرف على مسارات التحرك داخل أعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة، مضيفةً أن تلك المسارات ستسمح لهم بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق.

من افتتاح الشاطئ المخصص للمكفوفين في الاسكندرية
  • من افتتاح الشاطئ المخصص للمكفوفين في الاسكندرية
  • من افتتاح الشاطئ المخصص للمكفوفين في الاسكندرية
2 صور
من افتتاح الشاطئ المخصص للمكفوفين في الاسكندرية
من افتتاح الشاطئ المخصص للمكفوفين في الاسكندرية
من افتتاح الشاطئ المخصص للمكفوفين في الاسكندرية
من افتتاح الشاطئ المخصص للمكفوفين في الاسكندرية
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