مصر.. اختفاء غامض لأم وأبنائها الأربعة بعد زيارتهم لطبيب

في ظروف غامضة اختفت سيدة مصرية وأبناؤها الأربعة منذ 3 أيام وذلك بعد زيارتهم لطبيب في عيادته، فيما تبذل السلطات جهودا مكثفة للعثور عليهم وكشف ملابسات اختفائهم.

وشهدت قرية عرب الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط جنوب القاهرة، اختفاء أسرة كاملة مكونة من خمسة أفراد، وهم الأم وتدعى الشيماء عبدالمحسن عبدالله سالم (35 سنة - ربة منزل)، وأبناؤها مها مصطفى يونس (15 سنة)، ومحمد (10 سنوات)، وشذى (8 سنوات)، ومصعب (4 سنوات).

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وكشفت التحريات أن الأم اصطحبت ابناءها الأربعة لإجراء فحوصات عند أحد الأطباء في مدينة أسيوط الأربعاء الماضى ولم تعد حتى الآن، كما أغلق هاتفها.

و نشر أهالي القرية صور الأم وأبنائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغية الوصول إليهم، ومعرفة مكان اختفائهم.

وقال عبدالمحسن عبدالله سالم، والد الأم وجد الأبناء "للعربية نت"، أنه فقد الاتصال مع ابنته وأحفاده منذ الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء الماضي، حيث أغلقت جميع هواتفهم وسارع بابلاغ أجهزة الأمن التي تواصل جهودها للبحث عنهم.

وقال إن أجهزة الأمن تقوم حاليا بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بعيادة الطبيب لمعرفة خط سير الأم بعد خروجها وأبنائها والتوصل إلى أخر نقطة كانوا متواجدين فيها.